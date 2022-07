Kino na Granicy 2023 w Cieszynie. Znamy już datę przyszłorocznej edycji - 25. cieszyński festiwal filmowy odbędzie się w majówkę

Ćwierć wieku filmów z Polski, Czech i Słowacji

Znany na całym Śląsku festiwal filmów z Polski, Czech i Słowacji, czyli Kino na Granicy, w przyszłym roku obchodzić będzie 25 urodziny. Ćwierćwiecze działalności obchodzone będzie w tradycyjny sposób, przynajmniej według obecnych planów. Wydarzenie odbywać się będzie zarówno na terenie polskiej, jak i czeskiej strony, jak co roku stając się przestrzenią nie tylko do oglądania ambitnych, mniej znanych produkcji z kraju i od naszych południowych sąsiadów, ale także do ujrzenia i posłuchania znanych osobistości ze świata kinematografii. W tym roku byli to m.in. Daniel Olbrychski, Adam Woronowicz i Maciej Musiałowski.

Kto odwiedzi Cieszyn w czasie Kina na Granicy 2023? Tego jeszcze nie wiemy, ale z pewnością jest na co czekać. Zwłaszcza, że festiwal otrzymał ostatnio prestiżową nagrodę Project of the Year 2021, przyznawaną najlepszym europejskim inicjatywom - to dodatkowa motywacja dla współtworzących, by następna edycja wypadła jeszcze lepiej!