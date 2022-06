Kąpielisko w Czeskim Cieszynie - alternatywa dla kąpieliska po polskiej stronie. Zobacz, jak przedstawia się czeska strefa basenowa

Kąpielisko w Czeskim Cieszynie otwarło się szybciej niż polskie, bo już 1 czerwca 2022. Sezon potrwa do końca sierpnia. Od poniedziałku do niedzieli funkcjonuje w godzinach od 9:00 do 20:00. Na jego terenie znajdują się dwa duże baseny (oba też są podzielone na dwie części), kolorowa zjeżdżalnia, skocznia, plac zabaw i bar. Wiele osób z pewnością ucieszy się na wieść, że w zbiornikach znaleźć można natryski o różnym natężeniu.

Trzeba liczyć się z wyższymi kosztami wstępu. Cena biletu normalnego to 100 koron, a ulgowego (dla osób od 6 do 18 lat) - 50 koron.

Kąpielisko w Czeskim Cieszynie czeka! Sprawdź galerię zdjęć: