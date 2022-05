Kajetan Kajetanowicz utrzymał się na podium Rajdu Portugalii. Ustronianin na drugim miejscu klasy WRC2 razem z Maciejem Szczepaniakiem!

To nazwisko z pewnością znakomicie kojarzy każdy fan sportu z powiatu cieszyńskiego - w końcu to w Cieszynie przyszedł na świat! Kajetan Kajetanowicz, reprezentant LOTUS Rally Team i stały bywalec podium Rajdowych Mistrzostw Świata, po raz szósty trafił do pierwszej trójki uczestników - tym razem na drugim miejscu klasy WRC2. Razem z nim sukces odniósł Maciej Szczepaniak, kolega z zespołu. Tegoroczny Rajd Portugalii opisany został jako spore wyzwanie i jedne z trudniejszych zawodów, w jakich polskie LOTUS Rally Team miało okazję brać udział.

Jest to jeszcze bardziej imponujące gdy uświadomimy sobie skalę tegorocznych rajdów w Portugalii, w których wzięło udział aż 43 załóg - to rekordowa liczba. Polskiemu teamowi udało się również nabić dodatkowe dwa punkty za popis umiejętności na Power Stage Fafe, który Kajetanowicz i Szczepaniak zakończyli jako drudzy.

Pierwsze miejsce w portugalskim rajdzie zajął francuski team Rossel/Sarreaud, trzecie natomiast brytyjski w składzie Ingram/Drew.