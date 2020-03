Kajetan Kajetanowicz i miasto Ustroń organizują ciekawą akcję. Sponsor Kajetanowicza pomoże dowieźć jedzenie do domów

W Polsce został ogłoszony stan epidemii, a walka z rozprzestrzeniającym się wirusem trwa. Do akcji wsparcia w tym trudnym dla wszystkich czasie włączył się też Kajetan Kajetanowicz wraz z lokalną społecznością Ustronia, jego rodzinnego miasta. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lipowcu uszyły maseczki ochronne, które zostaną przekazane potrzebującym. Ustrońscy taksówkarze rozwożą natomiast jedzenie oraz inne niezbędne rzeczy osobom starszym oraz objętym kwarantanną. Akcję aktywnie wsparł Kajetan Kajetanowicz,

– Wiele osób w Polsce, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami, przebywa na kwarantannie. Są wśród nich również osoby starsze, które niekoniecznie dobrze radzą sobie z zaistniałą sytuacją. Chcemy im pomóc – wraz z Urzędem Miasta Ustroń oraz przy wsparciu fantastycznej lokalnej społeczności mojego rodzinnego miasta. To ważne, by mimo zachowywania dystansu i innych środków bezpieczeństwa, które musimy w takiej sytuacji podejmować, nie zapomnieć o pomocy innym. Właśnie teraz szczególnie trzeba się zjednoczyć i wspierać nawzajem. Tylko razem, wspólnymi siłami, możemy wygrać z wirusem. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w naszą wspólną akcję i zachęcam do dalszej pomocy, bo potrzebujących ciągle nie brakuje - mówi Kajetan Kajetanowicz.