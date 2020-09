Istebna: żółta tablica „Strefa wolna od LGBT” zawisła na wjeździe do gminy

Niedziele handlowe 2021. Będzie ich zaledwie siedem

Niedziele handlowe w 2021 roku. O ile nie zostanie uchwalona ustawa czasowo znosząca zakaz handlu w niedziele (na co na razie się nie zanosi), będzie bardzo podobny do 2020 r., jeśli chodzi o liczbę niedziel handlowych. Czyli - będzie ich tyle co kot napłakał. Sprawdź dokładne da...