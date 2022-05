Idea Art zaprasza na „La Bombe” w Cieszynie. To propozycja Teatru im. Adama Mickiewicza dla fanów komedii

Naszła cię ochota na pójście do teatru, ale poszukujesz czegoś lekkiego i niewymagającego? Idea Art zaprasza na sztukę teatralną, która z pewnością cię usatysfakcjonuje. Zwłaszcza, że główne role obsadzone są znanymi nazwiskami polskiego show-biznesu. „La Bombe”, wystawiane w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie 11 czerwca 2022 o godzinie 19:00, to komedia autorstwa Carole Greep, której cieszyńska wersja reżyserowana jest przez Sambora Czarnotę. W głównych rolach aktorska śmietanka, z Katarzyną Glinką, Wojciechem Błachem i Radosławem Pazurą na czele.

O czym opowiada scenariusz? Jak przeczytać możemy w oficjalnej notce:

LA BOMBE to prawdziwie BOMBOWA komedia, wspaniali aktorzy, piękna sceneria, muzyka, kostiumy i sceny, które sprawią, że będziecie śmiać się do łez! Caroline i Stéphane, małżeństwo od dwunastu lat, trójka dzieci, wyjeżdżają na Korsykę do swojego wakacyjnego domu… zdeterminowani, by odpocząć i zakochać się w sobie ponownie po urodzeniu najmłodszego dziecka. TO NIE BĘDZIE ŁATWE!

CAROLINE (Katarzyna Glinka/ Anna Czartoryska- Niemczycka) jest w środku "poporodowej" depresji, staje się zniesmaczona sobą, odczuwa niechęć do otoczenia i rozwija irracjonalną zazdrość. ALBAN (Wojciech Błach/ Michał Rolnicki) przyjaciel rodziny, zawzięty biegacz, którego właśnie porzuciła żona, krystalizuje wszystkie obawy Caroline. STÉPHANE (Radosław Pazura/ Sambor Czarnota) sfrustrowany psycholog, rozumie powagę sytuacji, wyprzedza sprawy i z troski o żonę zatrudnia opiekunkę na czas wakacji. SAM (Karolina Sawka/ Maria Wieczorek) opiekunka zwerbowana ze względu na swoją motywację i fakt bycia dwujęzyczną przyjeżdża z Londynu do Bastii z całym bagażem… 1,80 m, obwód w pasie 60 cm, miseczka D, włosy spływające na plecy, seksowny akcent… i skrywany sekret.