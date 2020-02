Huragan Ciara w woj. śląskim [ZDJĘCIA]. Sporo uszkodzonych dachów i powalonych drzew.

Strażacy do godz. 6 we wtorek, 9 lutego podjęli 423 interwencje. Najwięcej odnotowano ich w powiatach:

Obecnie z problemami z prądem mierzy się kilkadziesiąt gospodarstw w województwie śląskim. W Kruszynie (powiat częstochowski) bez prądu mogło zostać około 10 klientów, a w Częstochowie około 8 klientów. W Brennej odnotowano, że jedna stacja została pozbawiona dostarczania energii, bez prądu mogła zostać dwójka klientów. Najgorzej ma się sytuacja w powiecie kłobuckim, gdzie w gminie Przystajń bez prądu mogło zostać aż 53 klientów. Awarie mają być naprawione do godz. 12.

IMGW ostrzega, że we wtorek 11 lutego całe województwo śląskie jest objęte stopniem zagrożenia nr 1. Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h z zachodu. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 18.