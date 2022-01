Festiwal Kino na Granicy w Cieszynie szuka wolontariuszy. Warto pomóc i zdobyć doświadczenie

Organizatorzy 24. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy ogłosili nabór do wolontariatu tegorocznej edycji festiwalu, która odbędzie się w majówkę.

- Jesteśmy grupą pasjonatów, dla których robienie festiwalu to wielka przygoda i mądra zabawa. Każdego roku zabieramy się do pracy z ogromną przyjemnością i zaangażowaniem, aby w Cieszynie stworzyć wyjątkowe wydarzenie. Jednak bez wsparcia wolontariuszy byłoby to niemożliwe. To dzięki ich energii i zaangażowaniu wszystko działa sprawnie, a pozytywne nastawienie buduje przyjazny klimat tego przeglądu. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcieliby spędzić magiczną majówkę w Cieszynie, stać się częścią zespołu tworzącego wydarzenie filmowe, poznać je od kuchni i spotkać tak wielu innych miłośników kina z Polski, Czech i Słowacji – zachęcają organizatorzy.

Na czym polega wolontariat? Pomoc wolontariuszy potrzebna jest w przygotowaniu i realizacji wszystkich wydarzeń festiwalowych. Wolontariusze zajmują się opieką nad gośćmi, oprawą plastyczną, wydawaniem akredytacji i udzielaniem informacji w biurze festiwalowym, obsługą seansów w obiektach kinowych, promocją i pomocą w klubie festiwalowym, a także zabezpieczeniem zgodności wydarzenie z aktualnie panującymi obostrzeniami sanitarnymi.