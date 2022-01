Domowa plantacja konopi indyjskich namierzona przez policję. Prowadził ją mieszkaniec powiatu cieszyńskiego

- Policjanci od dłuższego czasu zajmowali się wprowadzaniem do sprzedaży narkotyków. Ustalili, że w przestępczy proceder zamieszani byli dwaj mieszkańcy Cieszyna w wieku 48 i 27 lat. Mundurowi, w wyniku podjętych działań i zebranego materiału dowodowego, zatrzymali podejrzanych - poinformował st. asp. Krzysztof Pawlik, oficer prasowy bielskiej policji.

Policjanci podczas przeszukania mieszkania zabezpieczyli łącznie niemal 1,5 kg suszu marihuany oraz kilkadziesiąt tabletek substancji psychotropowych i gotówkę. W mieszkaniu odkryli także namioty oraz instalację służącą do hodowli nielegalnych roślin, jak również 10 krzewów konopi indyjskich, będących w różnych fazach wzrostu.

- Nielegalna uprawa znajdowała się w specjalnie przygotowanym do tego pomieszczeniu. Do uprawy młodszy z mężczyzn wykorzystywał urządzenia sterujące ogrzewaniem, oświetleniem oraz wentylacją, kontrolując wszelkie parametry potrzebne do ich należytego wzrostu. Policjanci zabezpieczyli całe oprzyrządowanie służące do produkcji narkotyku, w tym specjalistyczne lampy i wentylatory. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków i pozostałych przedmiotów, to ponad 50 tysięcy złotych - dodał Krzysztof Pawlik.

Mężczyźni usłyszeli już prokuratorskie zarzuty: 48-latek za przemyt substancji niedozwolonych oraz ich udzielania, a 27-latek za posiadanie narkotyków i uprawę marihuany. Młodszemu z nich grozi kara do 3, a starszemu od 3 lat więzienia wzwyż.