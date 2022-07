Dni Noszaka 2022 w Cieszynie. Trzeci, ostatni dzień mija odwiedzającym na zabawie. Zobacz zdjęcia

Dni Noszaka 2022 to impreza w średniowiecznym stylu, zorganizowana na terenie Browaru Zamkowego w Cieszynie i trwająca od 8 do 10 lipca. Organizatorzy postarali się o jak największą ilość atrakcji nawiązujących do historii miasta.

Zachęcamy do sprawdzenia fotorelacji z turnieju rycerskiego i drugiego dnia imprezy!

Poniżej zdjęcia z trzeciego dnia Dni Noszaka 2022: