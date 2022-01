Czeski Cieszyn. Policjanci zatrzymali nastoletnich włamywaczy. 19-latek i jego 18-letnia wspólniczka odpowiedzą za kilka przestępstw

Policjanci wyjaśniali okoliczności kilku włamań i kradzieży, do których doszło na przełomie października i grudnia 2021 roku. Nieznani sprawcy ze sklepów mieszczących się na terenie Cieszyna kradli głównie kosmetyki. We wskazanym czasie policjanci zostali powiadomieni także o wielu włamaniach do piwnic oraz skrzynek na listy. Łączną wartość skradzionego mienia pokrzywdzeni wycenili na blisko 8 tysięcy złotych.

Stróże prawa w trakcie prowadzonych postępowań ustalili, że podejrzewane o przestępstwa osoby to kobieta i mężczyzna. Zarówno policjanci prewencji, jak i zaangażowani w sprawę kryminalni oraz policyjni wywiadowcy posiadali ich rysopisy. Z zebranych informacji wynikało, że odpowiadają oni za co najmniej kilka przestępstw.

- We wtorkowy wieczór wywiadowcy z cieszyńskiej prewencji podczas patrolu zauważyli podejrzaną parę w rejonie jednego ze sklepów drogeryjnych na terenie miasta. Natychmiast przystąpili do działania i zatrzymali podejrzanych. Zamieszkujący w Czechach 18-letnia kobieta i jej 19-letni wspólnik byli zaskoczeni policyjną kontrolą tak bardzo, że już na miejscu zatrzymania przyznali się do popełnionych przestępstw. Nastolatkowie kradli głównie kosmetyki i perfumy, wybierając sklepy zlokalizowane blisko granicy polsko-czeskiej - poinformował st. asp. Krzysztof Pawlik, oficer prasowy KPP w Cieszynie.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego policjanci przedstawili im już zarzuty kradzieży i kradzieży z włamaniem, dokonywanych wspólnie i w porozumieniu. Sprawa jest w toku. Możliwe, że nastolatkowie mogli okradać drogerie i sklepy z kosmetykami w galeriach handlowych na terenie innych miast. W sprawie trwają dalsze czynności. Niewykluczone, że zarzutów może być więcej.