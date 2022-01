Cieszyńska policja ujęła parę przestępców. Pijany ukradł samochód i uciekał nim i bez uprawnień. Towarzyszyła mu poszukiwana nastolatka

W poniedziałek, 10 stycznia, policjanci z Cieszyna otrzymali zawiadomienie o kradzieży renault z terenu prywatnej posesji. W sprawę zostali zaangażowani między innymi policjanci prewencji, kryminalni, z drogówki i z zespołu wywiadowczego. To właśnie ci ostatni zauważyli w Skoczowie skradziony pojazd.

Funkcjonariusze zatrzymali samochód do kontroli na ul. Bielskiej. 32-letni kierowca skradzionego wozu nie miał uprawnień do prowadzenia jakiegokolwiek pojazdu, na dodatek dokumenty, jakie przy sobie posiadał, nie były jego. W dodatku był pod wpływem alkoholu i nie potrafił wytłumaczyć, w jakich okolicznościach wszedł w ich posiadanie.

17-letnia pasażerka renault, nie posiadając dokumentów, dane podała ustnie, z tym, że... nie swoje. Jej wersję potwierdzał 32-latek. Podszywając się pod swoją siostrę, chciała uniknąć zatrzymania i powrotu do ośrodka wychowawczego, z którego uciekła. Jednak ostatecznie nastolatka przyznała się do kłamstwa, podając swoje prawdziwe personalia. Została najpierw zatrzymana w policyjnej izbie dziecka, skąd wróciła do ośrodka, z którego uciekła.

Zatrzymany mężczyzna odpowie za kradzież pojazdu, prowadzenie samochodu bez uprawnień i pod wpływem alkoholu oraz wprowadzanie w błąd funkcjonariuszy, co do tożsamości swojej pasażerki. Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz do 5 lat pozbawienia wolności.