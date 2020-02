Cieszyn: u pacjenta z podejrzeniem koronowirusa nie stwierdzono tej choroby. Mężczyzna został już wypisany

Mężczyzna z podejrzeniem koronawirusa trafił do Szpitala Śląskiego w Cieszynie w zeszłym tygodniu. Jak poinformował Szpital Śląski w Cieszynie, pacjent z zachowaniem maksymalnych środków ostrożności, został umieszczony w izolowanym pomieszczeniu na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym.

- Po przeprowadzeniu badań koronowirusa u pacjenta nie stwierdzono. Mężczyzna został już wypisany do domu - mówi Ewa Herman, rzecznik Szpitala Śląskiego.

Wiadomo, że pacjent, który trafił do cieszyńskiego szpitala, odbył niedawno podróż do Chin, przebywał niedaleko miasta Wuhan. Objawy chorobowe sprawiły, że zgłosił się do szpitala, który podjął wszystkie środki ostrożności. Szpital Śląski w Cieszynie, ze względu na swoje przygraniczne położenie, przechodził już ćwiczenia z zakażeń wirusowych kilka razy. Kilkanaście lat temu placówka wdrażała procedury związane z zakażeniem bakterią wąglika, następnie realizowano postępowanie dotyczące wirusa SARS.