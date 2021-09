Cieszyn: Pożar kamienicy przy ul. Zamkowej. Strażacy ewakuowali z mieszkania rodzinę i psiaka

Pożar w kamienicy w Cieszynie. Ewakuacja mieszkańców

W poniedziałek, 13 września, o godzinie 20.33 dyżurny straży pożarnej w Cieszynie otrzymał zgłoszenie, że pali się na parterze kamienicy przy ulicy Zamkowej. Na miejsce pojechało 6 zastępów straży pożarnej PSP w Cieszynie. Okazało się, że faktycznie pożar wybuchł na parterze kamienicy.

- Paliło się na parterze kamienicy. Do tego mieszkania na parterze połamane były drzwi. Gdy strażacy dojechali na miejsce to zabezpieczyli to miejsce i ustalili, że rzeczywiście pali się na parterze, ale jedno z mieszkań na piętrze ma otwarte okno. Do pomieszczenia dostawał się dym z tego pożaru poniżej - mówi mł. bryg. mgr inż. Michał Pokrzywa, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie

- Strażacy wyposażeni w aparaty tlenowe weszli do mieszkania klatką schodową i pomogli rodzinie ewakuować się. Mieszkańcy opuścili budynek. Udzielono poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie przekazano ich zespołowi ratownictwa medycznego, który przewiózł rodzinę do szpitala - dodaje mł. bryg. mgr inż. Michał Pokrzywa z KP Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.