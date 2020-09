Centrum Polskie powstało w Czechach. Ma promować polskość na Zaolziu

Zaczynamy coś zupełnie nowego. Centrum Polskie przy Kongresie Polaków w Republice Czeskiej to nowa rzecz, bezprecedensowa w stuletniej historii Zaolzia – przyznał Mariusz Wałach, prezes Kongresu Polaków w RC podczas piątkowej konferencji w Czeskim Cieszynie prezentującej nową organizację.

Centrum Polskie, początkowo funkcjonujące pod nazwą Centrum Rozwoju Zaolzia, oficjalnie rozpoczęło działalność 1 września. Jest częścią „Wizji 2035. Strategii rozwoju polskości na Zaolziu”, dokumentu, który został oficjalnie zaprezentowany w 2016 r. Ma promować polskość na Zaolziu - polski język, kulturę, historię i promować przedsięwzięcia z tym związane.

- Organizacyjnie Centrum Polskie to wewnętrzna jednostka Kongresu Polaków, której celem jest instytucjonalne wspomaganie rozwoju polskości na Zaolziu według „Wizji 2035”. Drugi cel to wnoszenie impulsów do społeczeństwa i realizacja pojawiających się projektów – tłumaczy Zygmunt Rakowski, pełnomocnik Kongresu Polaków ds. „Wizji 2035. Strategii rozwoju polskości na Zaolziu”. - Chodzi o to, by pomóc ludziom w terenie, który chcieliby coś zrobić, mają pomysły, ale nie wiedzą, jak się do tego zabrać. Rolą naszego centrum jest stworzyć im warunki do działania wspierając takie lokalne inicjatywy – przyznaje.