Burmistrz Cieszyna i starosta cieszyński piszą do premiera: chodzi o przekraczanie granicy i kwarantannę

W czwartek 26 marca się burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz oraz starosta cieszyński Mieczysław Szczurek w imieniu wszystkich wójtów i burmistrzów gmin i Powiatu Cieszyńskiego wystosowali list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zmian nakładających na osoby pracujące na co dzień za granicą obowiązek 14-dniowej kwarantanny.

Takie rozwiązanie wzbudziło ogromne emocje na Śląsku Cieszyńskim, gdzie kilka tysięcy osób na co dzień pracuje po drugiej stronie Olzy. - Rozwiązanie to bardzo dotknie wszystkie te osoby, które na strefę przygranicznej mają pracę, wypełniają swoje obowiązki zawodowe lub prowadzą swoją działalność gospodarce np. w Republice Czeskiej. Wzbudza ono nasze ogromne wątpliwości, co do zasadności i wzmaga niepotrzebny niepokój społeczny wśród mieszkańców strefy przygranicznej ponieważ nowe regulacje wpłyną na życie zawodowe i rodzinne tysięcy osób – podkreślają samorządowcy Cieszyna i powiatu cieszyńskiego.