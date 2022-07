Browar Zamkowy w Cieszynie to centrum letnich imprez. Jakie atrakcje czekają tam na ciebie tego lata?

Browar Zamkowy w Cieszynie - jedno z najpopularniejszych miejsc w mieście

Na hasło Browar Zamkowy każdy mieszkaniec z Cieszyna z pewnością się uśmiechnie, z dwóch powodów. Po pierwsze, tutejsi piwowarzy to prawdziwi mistrzowie sztuki komponowania dobrego piwa. Trunki sygnowanej cieszyńską firmą cieszą się uznaniem w całej Polsce, a repertuar smakowy opiewa na mnóstwo interesujących pozycji. Drugim powodem, dla którego Browar Zamkowy jest tak lubiany, jest natomiast sam jego teren. Usytuowany w atrakcyjnym miejscu, tuż obok cieszyńskiego zamku, jest łatwo zauważalny dla turystów. A po wejściu za bramę...

Oczom ukazuje się zabytkowy budynek, którego architektura współgra z przepięknymi cieszyńskimi zabudowaniami. Początki jego powstania sięgają czasów Karola Ludwika Habsurga. Ulokowany jest na wzniesieniu, co sprawia, że wszędzie wokół rozciąga się widok na uroki Cieszyna. Dzięki przebudowom był on w stanie funkcjonować aż po dziś dzień, a przy śmiało wchodzić w nowsze, bardziej wymagające czasy. Co jednak najważniejsze, Browar Zamkowy to uwielbiane przez tutejszych i odwiedzających miejsce rozmaitych wydarzeń. Nic dziwnego, skoro teren jest na tyle duży, że mieści sporo ludzi i na tyle ładny, że długo nie da się o nim zapomnieć - w szczególności w godzinach wieczornych!