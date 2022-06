50-lecie Cieszyńskiego Klubu Hobbystów w Cieszyńskim Ośrodku Kultury. Członkowie zapraszają na wystawę związaną z jubileuszem

Kolekcjonerstwo na samym początku może być łatwe, ale jeśli zajmujemy się nim hobbystycznie potrafi być naprawdę wymagające. Nie dość, że to kosztowne zajęcie, to jeszcze ciężko z dostępnością rzeczy najbardziej pożądanych. Tym bardziej imponuje, z jak dużym zaangażowaniem utrzymuje się Cieszyński Klub Hobbystów od 50 już lat. Grupa składająca się z lokalnych kolekcjonerów ma spore zasługi w dziedzinie utrzymywania tradycji i kultury regionu. Ukoronowaniem półwiecza działalności klubu jest natomiast wystawa, którą zobaczyć można w Galerii Ceglanej należącej do Cieszyńskiego Ośrodka Kultury. Potrwa ona do 10 lipca 2022.