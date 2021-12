40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Muzeum w Cieszynie otwiera wystawę „Czas apokalipsy na Śląsku Cieszyńskim”

Czas apokalipsy na Śląsku Cieszyńskim

Stan wojenny w Polsce wprowadzony został 40 lat temu

13 grudnia 1981 roku o godz. 6.00 w radiu, a następnie w telewizji gen. Wojciech Jaruzelski ogłosił stan wojenny i powołanie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Zaczęły obowiązywać dekrety o stanie wojennym, w tym godzina milicyjna od 22.00 do 6.00 rano.

40 lat temu... W niedzielę o godzinie 6.00 słuchacze Polskiego Radia usłyszeli: „Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej! Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Dorobek wielu pokoleń, wzniesiony z popiołów polski dom ulega ruinie…”