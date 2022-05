20 lat współpracy Cieszyna i Pucka. Zobacz zdjęcia z dwóch jubileuszowych wystaw - przed Muzeum Śląska Cieszyńskiego i w COK-u

Cieszyńska część obchodów 20 lat współpracy Cieszyna i Pucka już za nami. Delegacja znad Bałtyku przybyła i rozkochała w sobie miasto barwnymi strojami, programem artystycznym i stoiskami ze wspaniale udekorowanymi wyrobami z regionu. I choć wydarzenie trwało tylko kilka dni, celebrowanie nie kończy się zupełnie. Nadal można zobaczyć się na dwie wystawy związane z jubileuszem - jedną przed Muzeum Śląska Cieszyńskiego, na płocie Parku Pokoju, drugą zaś w Cieszyńskim Ośrodku Kultury.

Pierwszą z wystaw, „Widokówkę z Pucka”, znaleźć można na płocie Parku Pokoju, przez Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Składa się na nią kilkanaście zdjęć wykonanych przez członków Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego - grupy z długą tradycją i doświadczeniem. Nastrojowe fotografie, będące odpowiedzią na podobną inicjatywę ze strony nadmorskiego miasta partnerskiego, przedstawiają piękno puckich krajobrazów. Jest to jednocześnie zachęta do potencjalnych wojaży - a nuż uchwycone obrazki z życia Pucka zachęcą oglądających do małej wycieczki?