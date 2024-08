1.08 - kąpieliska w Cieszynie i okolicy. Sprawdź, gdzie możesz korzystać z kąpielisk

Które kąpieliska są otwarte w Twojej okolicy? Sprawdź, gdzie popływasz w Cieszynie

Pamiętaj, że nie każde miejsce, gdzie chodzi sie pływać, ma status kąpieliska. Na kąpielisku możesz czuć się bezpiecznie. Próbki wody są regularnie pobierane do badań, natomiast na miejscu sa ratownicy wodni. Codziennie aktualizujemy informacje na temat stanu kąpielisk w Cieszynie.

Kąpielisko Balaton

Kąpielisko: Ośrodek Sportów Wodnych w Łące

Kąpielisko: Śmieszek

Kąpielisko Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie

Kąpielisko: Kamień

Kąpielisko: Pniowiec

Kąpielisko: 🚩Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany - Jezioro Paprocany

Kąpielisko Łysina

Gminne Kąpielisko Wodnik

Kąpieliska w pobliżu Cieszyna

Co to są kąpieliska?

Kąpieliska są fragmentem wód powierzchniowych, które są specjalnie oznakowane. Często znajdują się one przy naturalnych zbiornikach wodnych, na przykład przy jeziorach, rzekach i morzach. Wybranie się na kąpielisko to bardzo dobry pomysł na spędzenie czasu z przyjaciółmi w aktywny sposób. Teren kąpieliska może zawierać miejsce wydzielone dla dzieci, gdzie mogą one bezpiecznie korzystać z uroków kąpieliska.